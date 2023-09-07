Yunanistan'da sel felaketi: Can kaybı arttı Volos’un güneyindeki derede erkek cesedine rastlandı. Sellerde şimdiye kadar ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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AA

Yunanistan, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ülkede şiddetli yağışlar, 5 Eylül'den bu yana etkili olmaya devam etti.

Olumsuz hava şartlarının yol açtığı sellerde can kayıpları yaşandı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, son ölü sayısını açıkladı.

Ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Açıklamaya göre, Volos’un güneyinde, Farsala yakınlarında yer alan Petroto'daki taşan derede erkek cesedi bulundu.

Böylece 5 Eylül'de bir, 6 Eylül'de 2 kişinin hayatını kaybettiği selde toplam can kaybı sayısı 4 oldu.

Çatılarda yardım beklediler

Özellikle, Kardiça Bölgesi'nde suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda kişi, evlerinin çatılarına çıkarak yardım beklemeye başladı.

Bölgede, çok sayıda köy sular altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Silahlı Kuvvetlerden de destek istendi.

Bölge sakinlerinin kurtarılması için yetkililerden helikopter talep edildi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)