Yunanistan'da sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi Ülkede yangınların ardından şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükselirken sonra yapılan açıklamaya göre 6’ya yükseldiği ifade edildi.

İHA

Yunanistan, tarihinin en büyük sel felaketini yaşıyor...

Yangınların ardından Yunanistan'da binlerce hektar alan küle dönerken son günlerde ise sel felaketi hakim.

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor.

Tesalya'da yürütülen arama çalışmalarında yaşları 75 ile 85 olan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

6 kişi hayatını kaybetti

Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Yunan medyası, iki kadının evden çıkmak istemediğini, yakınlarının endişelenmesi üzerine kurtarma ekibinin eve gitmesi sonucu ölü bulunduklarını aktardı.

"Kapı kapı arama çalışmalarına devam edecek"

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias dün akşam yaptığı açıklamada, “Kurtarma ekipleri elektriği kesilen köylerde kapı kapı arama çalışmalarına devam edecek ve mahsur kalanları güvenli bir yere tahliye edecek.” dedi.

Baraj yıkıldı

Kikilias, en ciddi durumun, bir barajın yıkıldığı ve bir nehrin taştığı Trikala ve Karditsa arasında olduğunu aktardı.

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi.

Ülkede birçok noktada hayat zor durumda

Caddeler, sokaklar ve evler sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Altyapıda büyük hasar meydana geldi.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri ile ordu, sular altında kalan bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, Tesalya’nın en uzak bölgelerine helikopter ve teknelerle ulaşmaya çalışıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)