Yunanistan'da sıcak hava dalgası: 24 saatte 46 yangın çıktı Yunan itfaiyesi, yüksek risk uyarısı yaptığı açıklamasında, son bir günde meydana gelen orman yangını sayısını paylaştı.

AA

Yunanistan, sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Komşu ülkede kuvvetli rüzgarla birleşen sıcaklıklar, yangınları beraberinde getirdi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarı yaptı.

24 saate 46 yangın çıktı

Son 24 saatte Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde 46 orman yangının çıktığı kaydedilen açıklamada, bunların birçoğunun büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

20 Temmuz'da zirve beklentisi

Açıklamada, bugün başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde meteorolojik koşulların orman yangını riskini artırdığına işaret edildi.

Ülkedeki sıcak hava dalgasının 20 Temmuz'da zirve yapması bekleniyor.

İklim değişikliği Yunanistan'da da endişe kaynağı

İklim değişikliği, son yıllarda artan sıcaklıklar ve orman yangınları dünya genelinde endişe yaratırken Yunanistan'da da yükselen sıcaklıkların özellikle büyükşehirlerde ciddi sorunlara yol açabileceği öngörülüyor.

Atina Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, uzun süreli yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın hakim olduğu iklim koşullarının kontrol edilemeyen geniş çaplı orman yangınlarına yol açabileceği uyarısı yapılmıştı.

Türkiye ile iş birliği mesajı

Gözlemevinin Araştırma Direktörü Kostas Laguvardos, "Bilim insanlarından, siyasilerden iklim konusunda işbirliği için inisiyatif görmek isterim. Bu, birlikte çalışmak için çok iyi bir fırsat." demişti.