Yunanistan'da şiddetli yağışlar denizle karayı birleştirdi Yunanistan'da başkent Atina dahil birçok bölgede etkisini gösteren şiddetli yağışlarla mücadele sürüyor. Volos'tan yansıyan görüntülerde, denizle karanın birleştiği görüldü.

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ensonhaber.com

Yunanistan, tarihinin en şiddetli yağışlarıyla mücadele ediyor..

Ülkenin Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelere 1.2 ton yağış düştü

Bölgede selden kaynaklı onlarca ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Sivil koruma birimleri, cep telefonlarına ilettiği mesajda, bölge sakinlerinin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Ülkede bazı kesimlere metrekareye toplamda 1.2 ton yağış düştüğu belirtildi.

Can kaybı 3'e çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kardiça'da sel sularına kapılan 82 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Dün Volos'ta bir ve bugün de Magnisia'da bir kişinin hayatını kaybettiği selde, toplam can kaybı sayısı 3 oldu.

Denizle kara birleşti

Yunanistan'ın Volos şehrinden gelen görüntülerde şiddetli yağışlar sebebiyle denizle karanın birleştiği görüldü.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, "Daniel" olarak adlandırılan olumsuz hava koşulları bu hafta ülke genelinde etkili olacak.

Yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias geçen hafta meteoroloji dairesinin uyarıları doğrultusunda bütün belediyelerin sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını istemişti.

Kikilias, “Herkesi 24 saat boyunca dikkatli olmaya davet ediyorum. Kötü hava koşulları muhtemelen (başkent Atina’nın da içinde bulunduğu) Attiki Bölgesi'ni de kısmen etkileyecek." diye konuşmuştu.

Atina ve çevresinde de gün içerisinde zaman zaman yoğun yağışlar olmuş, trafikte aksaklıklar yaşanmıştı.

Sel nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalmış, onlarca araç suya kapılmıştı.

Birçok yol, köprü, hastane ve sağlık merkezi de selden zarar görmüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları dün ülkede yaşanan sağanağın, muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak yağış olduğunu aktarmıştı.