Yunanistan'da sınırlı gösteri yasası parlamentodan geçti

Parlamentoda kabul edilen yasaya göre; şiddet olaylarına sahne olabilecek gösteriler, yetkililer tarafından yasaklanabilecek. Şiddet olaylarına karışan göstericilere ise 2 yıl hapis cezası verilecek.

Yunanistan'da, protesto gösterilerinin sınırlandırılması amacıyla hazırlanan yasa tasarısı, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni yasayla, şiddet olaylarına sahne olabilecek gösteriler yetkililer tarafından yasaklanabilecek. Yasaklanan gösterilere katılanlara 1 yıl, şiddet olaylarına karışan göstericilere ise 2 yıl hapis cezası verilecek.

BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATİ BİLDİRİLECEK

Gösterinin başlama ve bitiş saatinin ve yürüyüş güzergahının, elektronik platform üzerinden daha önceden polise bildirilmesi gerekecek.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ YASAYI ELEŞTİRDİ

1 Mayıs İşçi Bayramı ve 1967'de ülkede yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı yapılan "17 Kasım" öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünde düzenlenen gösterilerin ise önceden polise bildirilmesi gerekmiyor. Uluslararası Af Örgütü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yasayı "barışçıl gösterilere katılma hakkına müdahale" ifadeleriyle niteledi.

TASARIYA KARŞI GÖSTERİ: 15 GÖZALTI

Öte yandan, Atina ve Selanik'te tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde çeşitli gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen gösteride, yüzleri maskeli gruplar polise molotofkokteyli attı. Polis, grupları dağıtmak için biber gazı ve ses bombası kullandı. Çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 kişiden, 9'u mahkemeye sevk edildi.