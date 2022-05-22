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    Yunanistan'da Türkiye ve F-35 yorumu

    Yunan Donanması Subayı Diakopoulos, "Türkiye 100 adet F-35 alsa, Ege'de asimetrik dağılım ortaya çıkar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 09:36
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    Yunanistan'da Türkiye ve F-35 yorumu

    Atina, Türkiye'nin gün geçtikçe artan askeri gücünden endişe ediyor.

    Ege ve Akdeniz'de Ankara'nın yaptığı diyalog çağrılarını reddederek agresif bir politika izleyen Yunanistan'ın, uluslararası alanda destek toplamaya çalışarak kendini haklı gösterme çabası bu durumun göstergelerinden biri.

    Yunanistan'ın gözü F-35'lerde

    Türk ordusunun Ege'deki varlığı, Yunan Donanması Subayı Alexandros Diakopoulos tarafından yorumlandı.

    Diakopoulos, F-35'leri satın almanın, Yunanistan'a Türkiye'ye karşı "büyük bir stratejik avantaj sağlayacağını" söyledi.

    "Türkiye 100 adet F-35 alsa..."

    Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Washington'dan F-35 talebinde bulunmasıyla, Türkiye'ye ise F-16 satışının engellenmesi yönünde baskı yaptığı şeklindeki haberlerle gündeme geldi.

    "F-35'ler gizli ve radar yakalayamaz" diyen Diakopoulos, "Türkiye, F-35 savaş uçaklarının ortak yapımcısıydı. 100 adet F-35 alsalar, Ege'de asimetrik dağılım ortaya çıkar." şeklinde ifade kullandı.

    "İkinci büyük orduya sahip"

    Diakopoulos ayrıca, Türkiye'nin, coğrafi ve jeopolitik konumunun yanı sıra büyüklüğü itibarıyla NATO içinde ikinci büyük orduya sahip olduğuna dikkati çekti.

    Yunanistan da Türkiye ve F-35 yorumu #1

    Yunanistan da Türkiye ve F-35 yorumu #2


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