Yunanistan'da yangın devam ediyor

Yön değiştiren rüzgar, ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor. Yanan bölgede 25 bin dönüm kullanılamaz hale geldi.

Yunanistan, günlerdir yangınlarla mücadelesini sürdürüyor.

Meriç bölgesindeki Sofulu beldesinde çıkan yangın, Dadia Ormanı Milli Parkı'na sıçradı.

Günlerdir söndürülemedi

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için güçlük çekerken, yangın yedinci gününde de devam etti.

Yunan basınındaki haberlere göre, bölgenin sık orman örtüsü ile kaplı olması ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi yangınla mücadeleyi zorlaştırdı.

25 bin dönüm yandı

AA'nın aktardığına göre, Dadia'da yangında zarar gören bölgenin yaklaşık 25 bin dönüm olduğu tahmin ediliyor.

"Büyük ekolojik felaket" değerlendirilmesi yapılan yangınla mücadele, bugün de itfaiye ve askeri birimlerin çabaları ile söndürülmeye çalışılıyor.