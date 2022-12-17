Petrol
79.18
-2.50%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.034
-3.47%
BTXN Coin
7.38
36.92%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Yunanistan'da yasadışı dinlenenlerin listesi genişledi

    Yunanistan'da telefonları dinlendiği iddia edilen siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş adamları listesine yeni isimler eklendi.
    • 17.12.2022 - 04:42
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 04:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan'da yasadışı dinlenenlerin listesi genişledi

    Euractiv sitesinin haberinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yorgos Kirtsos ve gazeteci Tasos Telloglu'nun dinlendiği iddia edildi.

    Telekomünikasyon firmasında soruşturma

    AA'nın verdiği bilgiye göre; Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığının (ADAE) telekomünikasyon firması Cosmote'de yaptığı soruşturmanın söz konusu iki kişinin EYP tarafından dinlendiğini ortaya koyduğunu ancak dinleme gerekçelerinin kendilerine açıklanmadığı belirtildi.

    Yunanistan da yasadışı dinlenenlerin listesi genişledi #1

    Ülke aleyhine konuştuğu için ihraç edildi

    Kirtsos, Yeni Demokrasi'den (ND) Avrupa Parlamentosuna girmiş, ancak 18 Şubat 2022 tarihinde "ülke aleyhine konuştuğu" gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

    Yorgos Kirtsos, şu an liberal "Avrupa'yı Yenile" grubunda yer alıyor.

    Yunanistan da yasadışı dinlenenlerin listesi genişledi #2

    Birçok siyasetçi, bürokrakt ve gazeteci dinleme listesinde

    Documento gazetesi, daha önce yayınladığı haberlerde eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.


    Esenyurt'ta hastayla tartışan doktorun hastanede kaydının olmadığı anlaşıldı
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta hastayla tartışan doktorun hastanede kaydının olmadığı anlaşıldı

    Giresun'da bir kasap 2 bin 493 TL'lik işgal cezasının makbuzlarını ağaca astı
    İç Haber

    Giresun'da bir kasap 2 bin 493 TL'lik işgal cezasının makbuzlarını ağaca astı

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Görüş Bildir