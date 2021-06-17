Yunanistan'da grev nedeniyle hayat durdu

Yunanistan Parlamentosunda görüşülen yeni iş kanunu tasarısını protesto eden işçilerin arasında ulaşım sektörü çalışanlarının da olması, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yunanistan Parlamentosu yeni iş kanunu tasarısı için görüşmeler düzenliyor.

Yunanistan'da başta Atina olmak üzere birçok kentte sendikalar, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin hazırladığı yeni iş kanunu tasarısının geri çekilmesi talebiyle protesto düzenledi.

FARKLI SEKTÖRLER İŞLERİ DURDURMA EYLEMİ YAPIYOR

Toplu ulaşım sektörü çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde aksamalar meydana gelirken, gemicilik ve basın sektörü çalışanları da işleri durdurma eylemi yaptı.

Göstericiler, tasarının işçi haklarının altını oyacağını ve şirketlerin daha uzun saatler çalıştırmasına neden olacağını söylüyor.

Sendikalar, çalışanları daha uzun çalışmaya zorlayacağı ve fazla mesai limitini yıllık 150 saate çıkaracağı gerekçesiyle bu tasarıya tepki gösteriyor.

ATİNA SOKAKLARINDA PROTESTO

Protestolarda, "Tasarı geçmeyecek" şeklinde sloganlar atıldı. Parlamento önündeki gösteriye en az 10 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Yaklaşık dört saat süren gösteriler olaysız şekilde sona erdi. İşçileri yakından ilgilendiren tasarının, bu ay içinde oylanması bekleniyor.

HÜKÜMETİN AÇIKLAMASI

Hükümet ise eski iş kanununun modern çalışma standartlarını karşılayamadığı için iyileştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Tasarı, çalışanların işverenleri tarafından izlenmesine yardımcı olmak için 'dijital çalışma kartı' çıkarılmasını öngörürken; personel lehine olarak çalışma saatleri dışında işle ilgili her türlü bağlantının kesilmesini de içeriyor.

Değişikliğin; işçilere kendi programlarına karar verme konusunda daha fazla esneklik sunacağı, büyük ve vergilendirilmemiş kayıt dışı ekonomiyi körükleyen ücretsiz fazla mesai ve kayıt dışı çalışma ile mücadeleye yardımcı olacağı belirtiliyor.

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''CANAVARLIK''

Muhalefet partilerinin de karşı olduğu tasarının, iktidar partisinin parlamentoda salt çoğunluğu sağlaması nedeniyle bugün geç saatlerde yapılacak oylama sonucu yasalaşması bekleniyor.

Syriza Partisi, tasarının bir "canavarlık" olduğunu söyledi ve hükümeti tasarıyı geri çekmeye çağırdı. "Bizi 19'uncu yüzyıla geri götüremeyecekler." açıklaması yapıldı.

''GÜNLÜK 8 SAATTEN ELİNİZİ ÇEKİN''

Atina'nın merkezindeki Çalışma Bakanlığı yakınında ''Günde 8 saatlik mesaiden elinizi çekin.'' yazılı pankart açıldı.

Tasarıyı eleştirenler, hükümetin 8 saatlik çalışma gününü 10 saate çıkarmaya ve beş günlük çalışma haftasını ve toplu iş sözleşmelerini rafa kaldırmanın yanı sıra grev çağrısı yapmayı zorlaştırmaya çalıştığını savunuyor.

Sendikalar, işverenlerin işçileri daha uzun çalışma saatlerini kabul etmeye zorlamasından korkuyor.







