Yunanistan'da yeni seçim tarihi duyuruldu Yunanistan yapılan seçimde gereken üstünlüğü sağlayamayan partiler hükümet kurmayı kabul etmeyince, yeniden seçim yapılacak.

AA

Yunanistan’da, 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerde hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 151 sandalyeye ulaşamaması ve parti liderlerinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi nedeniyle seçimlerin yeniden düzenleneceği tarih belli oldu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Sayıştay Başkanı Ioannis Sarmas başkanlığından geçici hükümeti atamasının ardından yayınladığı kararnameyle seçimlerin 25 Haziran’da düzenleneceğini duyurdu.

Kararnameye göre, yeni kurulacak meclis 3 Temmuz’da toplanacak.

Miçotakis'in partisi kazanmıştı

Genel seçimde Başbakan Kyriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi, oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmişti.

Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA oyların yüzde 20,7'sini alarak 71 sandalye, PASOK ise yüzde 11,46 oy oranıyla 41 sandalye kazanmıştı.