Yunanistan'da yolda mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu

Yoğun kar yağışının ardından Attiki otobanında binlerce kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan araç başına 2 bin euro ödenmesine karar verildi.

Kar yağışı, Yunanistan'da da etkisini gösterdi.

Yoğun yağışın ardından ülkede çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis, kurtarma operasyonu hakkında bilgi verdi.

3 BİN 500 KİŞİ KURTARILDI

Stilyanidis, "Dün tüm gece, sivil savunma, polis, silahlı kuvvetler, itfaiye ekipleri ve gönüllülerin çabasıyla Attiki otobanında mahsur kalan yaklaşık 3 bin 500 vatandaşımızı ve 1800 aracı çok zor şartlar altında kademeli olarak kurtardık." diye konuştu.

Yunanistan'da yoğun kar yağışının ardından araçlar mahsur kaldı ViDEO

"ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

İtfaiye, polis ve silahlı kuvvetlere bağlı ekiplerin gece mahsur kalanlara su, yiyecek ve battaniye dağıttığını belirten Stilyanidis, "Bu çaba, mahsur kalan tüm sürücü ve vatandaşlarımızın kurtarılması için bugün de devam ediyor." dedi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İÇİN İZİN İLANI

Stilyanidis, elverişsiz hava koşulları nedeniyle hem kamu sektörü hem de özel sektör için ilan edilen ve bugün için geçerli olan iznin, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki bölgesi, Kiklad Adaları, Oniki Adalar ve Girit'te yarın da geçerli olacağını aktardı.

MAHSUR KALAN ARAÇ BAŞINA 2 BİN EURO ÖDEME

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, çok sayıda aracın mahsur kaldığı Attiki otobanının işletmesini üstlenen firma ile temasa geçtiği bildirilerek, firmanın mahsur kalan araç başına 2 bin euro ödenmesi talebini kabul ettiği bildirildi.

YUNANİSTAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Dünden beri ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım, eğitim ve çoğu kamu hizmetinde aksama yaşanmıştı.

Birçok bölgede dün meydana gelen elektrik kesintisi bugün de devam ediyor.