Yunanistan’da yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi: Çiftçiler isyanda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan genelinde koyun ve keçiler arasında yayılan çiçek hastalığı, ülkenin ünlü feta peyniri üretimini ve ihracatını tehdit ediyor. Tesalya bölgesindeki Karditsa kentinde, çiftlikler bomboş kaldı; üreticiler büyük ekonomik kayıplar yaşadı.

Anastasia Siourtou, 650 koyununu barındıran çiftliğinde, itlaf sonrası sessizliği anlatırken, “İki kilometre ötede başka bir çiftlikte de vakalar vardı ama gizlediler. Büyük ihtimalle hastalık bu şekilde bulaştı” dedi.

SALGIN VE İTLAF RAKAMLARI

Koyun-keçi çiçeği virüsü ilk olarak Ağustos 2024’te ülkenin kuzeyinde görülmüş, kısa sürede birçok bölgeye yayılmış durumda. Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı verilerine göre, Kasım ortasına kadar 1.702 vaka kaydedildi.

Önleyici amaçla tek bir vaka bile sürünün tamamının itlaf edilmesini gerektiriyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 417 bin koyun ve keçi itlaf edildi; bu, toplam sürü varlığının yüzde 4-5’ine denk geliyor.

FETA ÜRETİMİ VE İHRACATI TEHDİT ALTINDA

Yunanistan’daki koyun ve keçi sütlerinin yaklaşık yüzde 80’i feta peyniri üretiminde kullanılıyor. AB’de coğrafi işaret korumasına sahip olan feta, sadece Yunanistan’da üretilebiliyor.

Geçen yıl 785 milyon euro değerinde feta ihracatı yapıldı; 520 milyon euroluk kısmı AB ülkelerine, 90 milyon euroluk kısmı ise İngiltere’ye gönderildi.

Küçük mandıralar süt tedarikinde şimdiden sorun yaşamaya başladı. Uzmanlar, süt miktarının azalmasının üretim maliyetlerini artıracağını ve fiyat artışını kaçınılmaz kılacağını belirtiyor.

Prof. Dimitris Gougoulis, “Süt miktarının sınırlı olması üretim maliyetlerini yükseltiyor ve piyasada mevcut feta miktarını korumayı zorlaştırıyor” dedi.

ÇİFTÇİLER KAYIPLARINA TEPKİLİ

Karditsa yakınlarında çiftlik sahibi Tassos Manakas, 873 hayvanının 9 Ekim’de itlaf edildiğini açıkladı:

“Dükkanı kapattım. O gün kanımı kesseniz akmazdı.”

Hükümet, itlaf edilen hayvan başına 132-220 euro arasında tazminat ödüyor, ancak çiftçiler bunun zararlarını karşılamaktan uzak olduğunu söylüyor. Ayrıca müdahale ve karantina uygulamalarının gecikmiş ve yetersiz olması eleştiriliyor.

ÇİFTÇİLER YENİ İŞ MODELLERİ ARIYOR

Rizomylos köyünden Haris Seskliotis, 700 koyununu kaybetti. 2023’te de sel felaketinde sürüsünü kaybeden Seskliotis, şimdi oğluyla besi sığırcılığı yapmayı planlıyor:

“Çok ağır bir durum. Başka bir iş bilmiyoruz.”

SELANİK'TE ÇİFTÇİLER YOL KAPATTI

Çiftçiler, Atina-Selanik yolunu traktörlerle kapatarak tepkilerini gösterdi. Eylem nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalı, geciken ödemeler ve üretim maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.

Gümrük kapıları ve havalimanlarına giden yolların kapatılması da değerlendiriliyor. Eylemler önümüzdeki hafta başka bölgelere yayılabilir.