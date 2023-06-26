Yunanistan'daki seçimlerde 4 Türk aday milletvekili seçildi Yunanistan’da düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Batı Trakya'dan 4 Türk aday parlamentoya girdi.

AA

Yunanistan'da seçim yarışı sonuçlandı.

Yunanistan'da son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi genel seçimlerin ikinci turunda ipi göğüsledi ve mecliste çoğunluğu sağladı.

Miçotakis seçimin galibi oldu: 4 Türk vekil Yunan parlamentosuna girdi

İlk sonuçlara göre, son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçim yarışını önde götürürken, oyların yüzde 97'si sayıldı.

Rodop ilinde Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) Özgür Ferhat, PASOK Partisinden de geçen yıl Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan ihraç edilen İlhan Ahmet seçildi.

SYRİZA ve PASOK'tan girdiler

İskeçe ilinde ise SYRİZA'dan Hüseyin Zeybek ve PASOK'tan Burhan Baran parlamentoya girmeyi başardı.

SYRIZA, Rodop'ta yüzde 33,8 ile birinci parti olurken, İskeçe ilinde ise Yeni Demokrasi Partisi yüzde 30,49 ile ilk sıraya yerleşti.