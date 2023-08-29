Yunanistan'daki yangınlarda ABD hedef tahtasına konuldu Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç bölgelerinde çıkan orman yangınları 10 gündür devam ediyor. Bölgeyi askeri üsse çeviren ABD'nin Yunanistan'a herhangi bir yardımda bulunmaması ise tepkilerin odağında...

ensonhaber.com

Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç bölgelerinde son 20 yılda görülen en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

19 Ağustos'tan itibaren yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı.

Bu yangının Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olduğu belirtiliyor.

Hedef tahtasında ABD var

Yunanistan'ın News Break isimli haber sitesi küle dönen Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD'nin yangınlara karşı tepkisiz kalmasını sert şekilde eleştirdi.

"ABD üssüne dönüştürülen Dedeağaç günlerdir ateş altında. İtfaiyeciler karadan ve havadan ellerinden geleni yapıyor ama görünen o ki bu yeterli değil" denilen haberde, "Bir yanda Dedeağaç yanarken ABD Büyükelçisi'nin herhangi bir açıklama yapmaması, diğer yanda bölgedeki ABD üssünün ilgisizliği. Böyle zor bir dönemde Amerika'nın ülkemize karşı tutumu konusunda güçlü sorular ortaya atıyor" ifadelerine yer verildi.

"Amerikalı birisi trafik kazası geçirse polisten önce orada olurlardı"

"ABD'nin Dedeağaç Üssü neden yıkıcı yangınların söndürülmesine yardımcı olmuyor?" tepkisi yöneltilen haberde, "Amerikalı bir çalışanın karıştığı bir trafik kazası olsa bile, trafik polisinden önce üs yetkilileri olay yerine koşardı" denildi.

Dedeağaç'taki ABD varlığı

Dedeağaç özellikle Ukrayna savaşı üzerine ABD ordusunun Avrupa'daki en önemli lojistik üslerinden biri haline geldi.

Avrupa'ya yapılan silah sevkiyatının büyük bölümü Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor.

ABD'nin binlerce tankı, helikopteri, mühimmatı ve askeri personeli önce buraya, daha sonra kıta içine taşındı.

Atina, 2021’de imzalanan savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde 156'ncı motorlu topçu taburuna ait kışlayı ABD'ye üs olarak tahsis etmişti.