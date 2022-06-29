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    Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu

    Yunanistan, F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına iletti.
    • 29.06.2022 - 22:56
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 23:41
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    Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınacağını açıklamıştı.

    F-35 talep mektubu gönderildi

    Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu birkaç saat önce imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edildi.

    İHA'nın haberine göre, önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD’ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği belirtildi.

    Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu #1

    "Bu uzun bir sürecin ilk adımı"

    Yunanistan’ın ABD’ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, "Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir" dedi.


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