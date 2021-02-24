Yunanistan'dan AB'ye Ayasofya şikayeti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya Camisi’ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin video konferans yoluyla düzenlenen oturumuna katıldı.

Dendias buradaki konuşmasında, Yunanistan için özel önem taşıyan bir konuya değinmek istediğini belirterek Ayasofya Camisi'ni gündeme getirdi.

Kültürel haklara tam uyulması gerektiğini öne süren Dendias, "Tüm ülkeler, siyasi, ekonomik, kültürel sistemleri ne olursa olsun, kültürel anıtların statüsünü değiştirmekten kaçınmalı” diye konuştu.

"AYASOFYA'YA MÜZE STATÜSÜ GERİ VERİLSİN"

Anıtın statüsünün değiştirilmesi için önce ilgili toplulukların onayını almanın, BM ve UNESCO gibi kurumlar dahil ilgili taraflara önceden bilgi vermenin zorunlu olduğunu savunan Dendias, “Diğer şeylerin yanı sıra, Ayasofya anıtının camiye dönüşmesini kastediyorum. Bu, kültürel mirasa saygı kavramına aykırı. Biz, diğer uluslararası örgütler ve kurumlarla birlikte, bu anıta eski statünün geri verilmesini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.