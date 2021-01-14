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    Yunanistan'dan, Boğaziçi Üniversitesi'ne destek pankartı

    Yunanistan'dan, Boğaziçi Üniversitesi'ne destek pankartı

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasıyla ilgili başlatılan eylemlere Yunanistan'dan destek pankartı açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 20:39
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 20:49
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    Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

    Son olarak Yunanistan'da bir grup eylemci Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerine destek verdi.

    "DİREN BOĞAZİÇİ"

    Başkent Atina'da toplanarak Boğaziçililere destek eylemi yapan göstericiler, Türkçe ve Yunanca "Diren Boğaziçi, Diren Üniversite" pankartı açtı.

    Yunanistan dan, Boğaziçi Üniversitesi ne destek pankartı #1

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