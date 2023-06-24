Yunanistan'dan vatandaşlarına 'Rusya'ya ziyaretten kaçının' tavsiyesi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki gelişmeler nedeniyle "kriz yönetimi birimi" oluşturdu.

AA

Rus ordusu ile paralı asker grubu Wagner arasında patlak veren krizin ardından ülkeler, güvenlik önlemlerini artırdı..

Yunanistan, kriz yönetimi birimi kurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan vatandaşlarına Rusya Federasyonu'na ziyaretten kaçınmaları tavsiye edildi.

"Kriz yönetim birimi oluşturuldu"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanının talimatı ile Rusya Federasyonu'ndaki son gelişmeler nedeniyle bugün Dışişleri Bakanlığı bünyesinde diğer Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ile iletişim ve koordinasyon halinde bulunan kriz yönetim birimi oluşturuldu.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Son olarak Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.