Yunanistan'ın başkenti Atina, 21 Mayıs seçimlerine hazırlandı Mİçotakis ve Çipras'ın yarıştığı seçimler öncesinde başkent sokakları bayraklarla donatıldı.

AA

Yunanistan'da halk, 21 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ana mulahefetteki Aleksis Çipras, liderlik için yarışıyor.

Atina'da seçim hazırlıkları

Genel seçim için başkent Atina'da hazırlık yapıldı. Seçim afişleri kente asıldı. Araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde, iktidardaki Yeni Demokrasi ilk sırada.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak Syriza ise ikinci sırada. Seçmenlerin en çok desteklediği üçüncü parti ise PASOK.

Yunanistan parlamentosunda 300 sandalye bulunuyor. Genel seçime siyasi partiler, ittifaklar ve bağımsız adaylar katılabiliyor.

Yüzde 3 barajı var

Genel seçimlere katılan parti ve bağımsız adayların, meclise girebilmesi için ülke genelinde uygulanan yüzde 3 barajını aşması gerekiyor.

Bu seçim barajının sadece partiler ve ittifaklar için değil, tüm bağımsız adaylar için de geçerli olması pratikte bağımsız adayların meclise girmesinin önünü kapamış oluyor.

Yarışacak siyasi partiler

Yunanistan'da 21 Mayıs’taki genel seçimlere katılacaklar, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos) 2 Mayıs'ta aldığı kararla belirlendi.

Yüksek Mahkemenin, 21 Mayıs genel seçimlerine katılmak üzere yapılan 50 başvurunun 36'sını kabul etmesiyle seçimlere 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız adayın katılmasına imkan tanındı.