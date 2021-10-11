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    Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda sel felaketi

    Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda sel felaketi

    Geçtiğimiz aylarda yangın felaketiyle mücadele eden Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bu kez sel felaketi yaşandı.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 00:36
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 01:34
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    Yaklaşık 2 ay boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nı (Evia) bu defa da sel vurdu.

    ÇOK SAYIDA EVİ SU BASTI, YOLLAR KAPANDI

    Adada etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi. Çok sayıda evi su basarken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yollar kapandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, suyun çekildiği yerlerde ise geride büyük miktarda çamur kaldı.

    Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nı sel vurdu VİDEO

    Yunanistan ın Eğriboz Adası nda sel felaketi #1

    BÖLGE SAKİNLERİ, DAHA ŞİDDETLİ SELDEN TEDİRGİN

    Aghia Anna, Kotsikia ve Ahladi köyleri selden en çok etkilenen bölgeler olurken, bölge sakinleri daha şiddetli sel baskınları olması durumunda evlerini terk etmek zorunda kalabileceklerinden korkuyor.

    Yunanistan ın Eğriboz Adası nda sel felaketi #2

    Yunanistan ın Eğriboz Adası nda sel felaketi #3

    Yunanistan ın Eğriboz Adası nda sel felaketi #4

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    Yunanistan ın Eğriboz Adası nda sel felaketi #9

    190 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLMUŞTU

    Öte yandan, Eğriboz Adası'nda Ağustos ayının başında çıkan yangında yaklaşık 190 bin hektar alan yanmıştı.

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    Yunanistan ın Eğriboz Adası nda sel felaketi #11Yunanistan ın Eğriboz Adası nda sel felaketi #12

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