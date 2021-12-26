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    Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Papulyas yaşamını yitirdi

    2005-2015 yıllarında Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Papulyas'tan ölüm haberi geldi.
    • AA
    • 26.12.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 13:50
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    Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Papulyas yaşamını yitirdi

    Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, hayatını kaybetti.

    Cumhurbaşkanlığı görevini on yıl sürdüren Papulyas, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

    Yanya'da doğan Papulyas, Atina Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Milano Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans eğitimi almıştı.

    1974'TE SİYASETE ATILDI

    Papulyas, doktorasını Köln Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1974'te Yunanistan'ın merkez solda yer alan partisi PASOK'a katılarak politikaya atılmıştı.

    2005-2015 YILLARI ARASINDA CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI

    Siyasi kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nda da hizmet veren Papulyas, 2005-2015 döneminde Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

    Yunanistan ın eski Cumhurbaşkanı Papulyas yaşamını yitirdi #1

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