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- Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Papulyas yaşamını yitirdi
Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Papulyas yaşamını yitirdi
2005-2015 yıllarında Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Papulyas'tan ölüm haberi geldi.
- AA
- 26.12.2021 - 13:46
- Güncelleme : 26.12.2021 - 13:50
Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı görevini on yıl sürdüren Papulyas, 92 yaşında yaşamını yitirdi.
Yanya'da doğan Papulyas, Atina Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Milano Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans eğitimi almıştı.
1974'TE SİYASETE ATILDI
Papulyas, doktorasını Köln Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1974'te Yunanistan'ın merkez solda yer alan partisi PASOK'a katılarak politikaya atılmıştı.
2005-2015 YILLARI ARASINDA CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI
Siyasi kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nda da hizmet veren Papulyas, 2005-2015 döneminde Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.