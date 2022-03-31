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    Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Venizelos: Ege'de Türkiye var

    Türk-Yunan ilişkilerine dair Venizelos'tan açıklama geldi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını hatırlatan Venizelos, "Ege, Yunan gölü değil. Türkiye de var" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.03.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 17:27
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    Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Venizelos: Ege'de Türkiye var

    Daha önce Ege ve Akdeniz'de Atina-Ankara hattında gerilimler yaşandı.

    Yunanistan, Ege'de karasularını 12 mile çıkartmanın hesaplarını yapıyordu.

    Ülkenin eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Atina yönetimine uyarı niteliğinde mesajlar gönderdi.

    "TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE BİR YER VAR"

    Ekonomik Posta (OT) Forumu'nda konuşan Venizelos, bölgesel gelişmeler ve Türk-Yunan ilişkilerine dair görüşlerini paylaştı.

    Venizelos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yeri var. Denize kıyısı olan bir ülke. Tabii ki Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır da vardır." diye konuştu.

    "EGE YUNAN GÖLÜ DEĞİL"

    Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydeden Venizelos, "(Ege) bir Yunan gölü de değildir, Türkiye de vardır." dedi.

    Venizelos, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kara sularının 12 mil, Yunanistan kara sularının ise 6 mil olduğunu hatırlatarak, "Bu bölgede (kara sularımızı) genişletebiliriz." diye konuştu.

    "KAYNAKLAR DEĞERLENDİRİLMEYECEKSE UNUTALIM GİTSİN"

    Yunanistan'ın hem kendi egemenlik haklarının çiğnenmesini istemediğini hem de karşı tarafın durumunu anladığını belirten bir söylem benimseyebileceğini savunan Venizelos, "Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde buradaki kaynaklar değerlendirilmeyecekse unutalım gitsin çünkü farklı enerji çeşitlerine geçeceğiz." ifadesini kullandı.

    Yunanistan ın eski Dışişleri Bakanı Venizelos: Ege de Türkiye var #1


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