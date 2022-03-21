Yunanistan’ın Mariupol Başkonsolosu Androulakis: Kenti ve insanlarını haritadan sildiler

Kurtarma operasyonu ile Ukrayna'dan tahliye edilen Yunanistan’ın Mariupol kenti Başkonsolosu Manolis Androulakis, kentin Rus bombardımanı ile adeta yıkıldığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, Yunanistan’ın Ukrayna’nın Mariupol kenti Başkonsolosu Manolis Androulakis, "Odyssey Operasyonu" adı verilen bir kurtarma operasyonu ile tahliye edildi.

BOMBARDIMAN ALTINDA TAHLİYE EDİLDİ

Rusya’nın büyük bombardımanı altında olan Mariupol kentinden tahliye edilen Androulakis, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya getirildi. Atina Eleftherios Venizelos Havaalanı’na inen Başkonsolos Androulakis, ailesi ve yakınları tarafından havaalanında karşılandı.

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"MARİUPOL'U VE İNSANLARINI HARİTADAN SİLDİLER"

Mariupol’da karşılaştığı anlara ilişkin gazetecilere kısa bir demeç veren Androulakis, "Asıl kahramanlar geride kalanlar ve hayata tutunmaya çalışan insanlardır. Yaşananlar bir trajedidir. İyileşmesi çok zor bir travmadır. Gördüklerim anlatılacak gibi değil. Mariupol’u ve insanlarını haritadan sildiler" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA KALAN SON BATILI DİPLOMATTI

Öte yandan Androulakis, Mariupol’de devam eden bombardımanların en şiddetli günlerinde sığınakta zaruri ihtiyaçlardan yoksun şekilde uzun süre vakit geçirmişti. Hakkında yerel basında esir alındığı haberleri de çıkan Androulakis’in, kameralar karşısında sürekli ayakları üzerinde salladığı ve yorgun olduğu ise gözlerden kaçmadı. Ayrıca Başkonsolos Androulakis, savaşın başlamasından sonra Ukrayna’da kalan son Batılı diplomattı.