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    Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda yangın çıktı

    Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başladı.
    • 09.08.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 14:38
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    Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda yangın çıktı

    Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

    Ülkenin çeşitli noktalarında başlayan yangınların kontrol altına alınması için zamana karşı yarışılıyor.

    Yunanistan'ın Semadirek Adası’ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Semadirek'teki yangına havadan ve karadan müdahale

    Türk-Yunan deniz hududunun birkaç mil batısında yer alan, Gökçeada'ya 3 kilometre uzaklıkta bulunan adanın Pifes Grias Vathras Prinos bölgesinden alevler yükseldi.

    Yunanistan Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan 2 yangın söndürme helikopteri ve 2 söndürme uçağı, karadan 8 itfaiye eri ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildiği belirtildi.

    Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda yangın çıktı ViDEO


    5 farklı noktada daha yangınlar devam ediyor

    İHA'nın aktardığına göre, Yunanistan Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Jima Raphaela; Voula, Vari, Evelpion, Varkiza ve Duzla yerleşimlerinde de orman yangınlarının olduğunu, kontrol altına alınmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

    Yunanistan ın Semadirek Adası nda yangın çıktı #1


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