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- Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda yangın çıktı
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda yangın çıktı
- 09.08.2022 - 14:22
- Güncelleme : 09.08.2022 - 14:38
Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Ülkenin çeşitli noktalarında başlayan yangınların kontrol altına alınması için zamana karşı yarışılıyor.
Yunanistan'ın Semadirek Adası’ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Semadirek'teki yangına havadan ve karadan müdahale
Türk-Yunan deniz hududunun birkaç mil batısında yer alan, Gökçeada'ya 3 kilometre uzaklıkta bulunan adanın Pifes Grias Vathras Prinos bölgesinden alevler yükseldi.
Yunanistan Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan 2 yangın söndürme helikopteri ve 2 söndürme uçağı, karadan 8 itfaiye eri ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildiği belirtildi.
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda yangın çıktı ViDEO
5 farklı noktada daha yangınlar devam ediyor
İHA'nın aktardığına göre, Yunanistan Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Jima Raphaela; Voula, Vari, Evelpion, Varkiza ve Duzla yerleşimlerinde de orman yangınlarının olduğunu, kontrol altına alınmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.