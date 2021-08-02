Yunanistan'ın Türk okullarını kapamasına kınama

Batı Trakya'da Türk azınlığa ait 12 ilkokulun öğrenci sayısı yetersizliği ve tasarruf tedbirleri bahanesiyle kapanması, Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Yunanistan’da Batı Trakya bölgesinde öğrenci sayısının azlığı ve tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek, Türk azınlığa ait 12 ilkokul kapatıldı.

Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı bir açıklama ile alınan bu kararın kınandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada bu son kararla birlikte, azınlık ilkokullarının yarısından fazlasının kapatıldığını belirten bakanlık, okulların sayısının 103’e düşürüldüğünü ifade etti.

“Böylelikle, Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların ‘geçici durdurma’ yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan’ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı tescillenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Azınlık okullarının son yapılan yasal düzenlemedeki birçok maddede kapsam dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada ayrımcılık yapıldığı vurgulandı.

"ASİMİLASYON VE BASKI POLİTİKALARININ EĞİTİM ALANINDAKİ YANSIMASI"

Lozan Barış Antlaşmasının hükümlerinin ihlal edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan’da okullarla ilgili olarak son yapılan yasal düzenlemede, azınlık okullarının birçok maddede kapsam dışında bırakılarak ayrımcılık yapıldığı görülmüştür.

Lozan Barış Antlaşması hükümlerini ihlal eden bahse konu kararlar, Batı Trakya’daki soydaşlarımıza yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikalarının eğitim alanındaki yansımasının bir başka göstergesidir.

"AZINLIK MENSUBU ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKLARINI ÇEŞİTLİ BAHANELERLE İHLAL ETMEKTEDİR"

Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen yeni azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etmektedir.

Yunanistan’ı, son yasal düzenlemelerde de görülen, azınlık okullarına yönelik uyguladığı ayrımcı politikaya son vermeye davet ediyoruz.

"ULUSLARASI TOPLUM DAHA FAZLA SEYİRCİ KALMAMALIDIR"

Uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır.

Türkiye hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda, azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir."