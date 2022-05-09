Yunanistan'ın, Ukrayna'ya zırhlı araç göndermesi gündemde

Atina yönetimi, Kiev'e askeri araç sevkiyatı konusunda şart koştu. Benzer araçların, Yunanistan'a temin edilmesi istendi.

Rus güçlerinin saldırısı altındaki Ukrayna, Batı'dan askeri tedarik talebinde bulunuyor.

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Ukrayna'ya BMP-1 tipi zırhlı muharebe aracı gönderebileceğini yazdı.

Zırhlı araç sevkiyatı konuşuluyor

Yunanistan'ın, elinde bulunan BMP-1 tipi zırhlı muharebe araçlarının yerine geçebilecek benzer araçların kendisine temin edilmesi halinde, Ukrayna'ya bu araçları göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Almanya, Yunanistan'ın Ukrayna'ya BMP-1 tipi zırhlı muhabere aracı göndermesini istiyor.

Ukrayna'nın Yunanistan'dan talepleri

AA'nın haberine göre, Ukrayna ise Yunanistan'dan Stinger hava savunma sistemi ve Harpoon tipi anti-gemi füzesi talep ediyor.