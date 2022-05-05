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    Yunanlar, 83 göçmeni denizin ortasında bıraktı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 05.05.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 20:59
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    Yunanlar, 83 göçmeni denizin ortasında bıraktı

    Muğla'nın Bodrum açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

    Denizin ortasında bırakılan 83 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği belirlenen 2 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Yunanlar, 83 göçmeni denizin ortasında bıraktı #1


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