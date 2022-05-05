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- Yunanlar, 83 göçmeni denizin ortasında bıraktı
Yunanlar, 83 göçmeni denizin ortasında bıraktı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- 05.05.2022 - 20:58
- Güncelleme : 05.05.2022 - 20:59
Muğla'nın Bodrum açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Denizin ortasında bırakılan 83 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği belirlenen 2 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.