Petrol
95.13
-1.10%
Euro
18.07
0.23%
Dolar
18.583
0.04%
Altın
998.28
0.16%
Borsa
3596
0.39%
Bitcoin
359.995
-1.19%
BTXN Coin
8.10
-9.49%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Yuri Milner, Rus vatandaşlığından çıktı

    Milner, ailesiyle birlikte Rus vatandaşlığından ayrılma sürecini tamamladıklarını duyurdu.
    • 11.10.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yuri Milner, Rus vatandaşlığından çıktı

    İsrailli-Rus milyarder Yuri Milner, Rus vatandaşlığı konusunda açıklama yaptı.

    Milner, "Ailem ve ben, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından, 2014'te Rusya'yı temelli olarak terk ettik." dedi.

    Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milner, Rus vatandaşlığı konusuna değindi.

    "Rus vatandaşlığımızdan çıkma sürecini resmen tamamladık"

    Milner, "Bu yaz, Rus vatandaşlığımızdan çıkma sürecini resmen tamamladık." ifadesini kullandı.

    Reuters'ın haberine göre, Milner, 1999'dan beri İsrail vatandaşı ve 2014'ten beri Rusya'yı ziyaret etmedi.

    Rusya'da varlığı yok

    Söz konusu milyarderin ayrıca, Rusya'da hiçbir varlığının olmadığı, kişisel servetinin yüzde 97'sinin de ülke dışında oluşturulduğu kaydedildi.

    Yuri Milner'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bireysel veya heyet olarak hiç bir araya gelmediği belirtiliyor.

    Yuri Milner, Rus vatandaşlığından çıktı #1

    Yuri Milner, Rus vatandaşlığından çıktı #2


    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Mehmet Ali Çelebi'ye 'hoş geldin' dedi
    Politika

    Mehmet Ali Çelebi'ye 'hoş geldin' dedi

    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
    3. Sayfa

    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

    Görüş Bildir