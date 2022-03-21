Yuri Milner, Vladimir Putin ile arasına mesafe koydu

60 yaşındaki Rus girişimci, "Rusya'da doğduğum gerçeğini değiştiremem" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Moskova ile bağlantılı birçok iş insanının yaptırımlarla karşılaşmasına sebep oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu gerekçesiyle birçok Rus iş insanının yurt dışındaki mal varlıkları donduruldu.

"HEPSİ GEÇMİŞTE KALDI"

Silikon Vadisi'nin en zengin Rus girişimcisi olarak anılan Yuri Milner ise Putin ile arasına mesafe koymaya başladı.

3.9 milyar dolar net varlığa sahip olan Milner, söz konusu serveti Kremlin bağlantılı kaynaklardan finansman sayesinde kazandığını belirtirken, ancak bunların hepsinin geçmişte kaldığını söyledi.

"RUSYA'DA DOĞDUĞUM GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİREMEM"

Bloomberg'e verdiği demeçte olası yaptırımlar karşısında kendini savunduğu görülen Milner, "Geri dönüp geçmişi değiştiremem. Rusya'da doğduğum gerçeğini değiştiremem. Biraz Rus fonumuz olduğu gerçeğini değiştiremem." dedi.

"SAVAŞ YÜREK PARÇALAYAN BİR TRAJEDİ"

Milner'ın, risk sermayesi kariyerine Putin'e yakın iş insanı Alişer Usmanov'un yardımıyla başladığı kaydedildi. Usmanov'un 600 milyon dolarlık yatına Almanya'da el konulmuştu.

Ukrayna'daki savaştan bahsederken dikkatli davranan Milner, Putin hakkında fikir beyan etmeyi reddederken, savaşı "yürek parçalayan bir trajedi" olarak nitelendirdi.

"8 YILDIR RUSYA'YA GİTMİYORUM"

60 yaşındaki iş insanı, Usmanov'u yaklaşık beş yıldır görmediğini ve sekiz yıldır da Rusya'ya gitmediğini dile getirdi.

Rus vatandaşı olan Yuri Milner, aynı zamanda İsrail vatandaşlığına da sahip.