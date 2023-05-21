Yurt dışında 2.tur heyecanı: İlk gün 471 bin 734 seçmen oy kullandı İkinci tura giden Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışında oy kullanma süreci dün başladı. Bu süre zarfında yurt dışındaki seçmenlerden 471 bin 734'ü oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

AA

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemleri ise dün başladı.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

İlk gün 471 bin 734 seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden 452 bin 257'si yurt dışı temsilciliklerde, 19 bin 477'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 471 bin 734'ü oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Seçmenler hangi saatlerde oy kullanacak

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Oylar Ankara'ya getirilecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Bazı ülkelerde oy verme süresi uzatıldı

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

Daha önce bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.