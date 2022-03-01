Yurt dışındaki Ukraynalılar, Rusya'ya karşı savaşmak için ülkelerine dönüyor

Çeşitli ülkelerde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rus güçlerine karşı koymak için geri döndüklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, tüm "dünya vatandaşlarını" Rusya'nın işgaline karşı mücadeleye katılmaya çağırdı.

Zelensky, yurt dışında yaşayan Ukraynalılardan da Ukrayna büyükelçilikleriyle temasa geçmelerini istedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı saldırıları işgali altıncı gününe girerken, yurt dışında yaşayan Ukraynalılar, Rusya'ya karşı mücadeleye katılmak için geri dönmeye başladı.

22 BİN KİŞİ UKRAYNA'YA GEÇTİ

Polonya Sınır Muhafızları, saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 22 bin kişinin savaşa katılmak için Ukrayna'ya geçtiği tahmininde bulundu.

Associated Press'in haberine göre, Ukraynalılardan biri, "Vatanımızı savunmak zorundayız. Biz değilsek kim savunacak?" dedi. Başka bir kişi de "Ruslar korkmalı. Biz korkmuyoruz." ifadesini kullandı.

"VATAN İÇİN GİDİYORUM"

Polonya'daki şantiyelerde altı ay çalışan 28 yaşındaki Denis, "her şey" olarak tanımladığı Ukrayna'ya döndüğünü belirterek, "Burada, Polonya'da tek başımayım. Neden burada durmalıyım? Bu yüzden vatan için gidiyorum." diye konuştu.

UKRAYNALI AİLELERE DESTEK

Polonya'ya komşu ülke Çek Cumhuriyeti, erkek üyeleri savaşmak için geri dönmeye karar veren ülkede yaşayan Ukraynalı ailelere destek olmayı planlıyor.

Bakan Marian Jurecka, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın "erkeklerin (Ukrayna) ordusuna katılması gerekirse" gelirlerini kaybedecek ailelere ikramiye hazırladıklarını söyledi.

GERİ DÖNENLER İÇİN ÜCRETSİZ TREN YOLCULUĞU

Çek Cumhuriyeti'nde çoğunluğu erkek olan yaklaşık 200 bin Ukraynalı işçi yaşıyor.

Çekya demiryolları, geri dönen Ukraynalı erkeklerin herhangi bir trene ücretsiz olarak binebileceğini duyurdu. Ukrayna'ya ulaşmak için Polonya veya Slovakya üzerinden seyahat etmeleri gerekiyor.