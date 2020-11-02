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    Yurt dışından ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Suudi Arabistan'a ulaştı

    Yurt dışından ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Suudi Arabistan'a ulaştı

    Suud yönetimi, 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesinin ülkeye ulaştığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 07:59
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 09:04
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    Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

    Suudi Arabistan makamları mart ayı başlarında koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

    Suud yönetiminin, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

    Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin korona önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

    Yurt dışından ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Suudi Arabistan a ulaştı #1

    İLK KAFİLE GELDİ

    Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

    Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesini taşıyan uçaklar Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na indi.

    3 GÜN KARANTİNA

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı da korona önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin 3 gün karantinada tutulacaklarını ve ardından umre ibadetlerini yapacaklarını belirtti.

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