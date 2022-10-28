Yürüyerek Dünya Kupası’na giden İspanyol, İran’da kayboldu

İspanya’dan yürüyerek Katar’da yapılacak Dünya Kupası’na giden ve İran sınırında kaybolan Santiago Sanchez’in burada gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Katar’da yapılacak Dünya Kupası için geri sayım başladı.

Koyu futbol taraftarı İspanyol Santiago Sanchez, ülkesinde yaya olarak Katar'daki turnuvaya katılmak üzere yola çıktı.

Yürüyerek ülkeleri geçen ve yolculuğunu Instagram hesabından paylaşan Sanchez Türkiye'yi geçerek Irak üzerinden İran'a ulaştı.

Sanchez'den buradan sonra günlerdir haber alınamıyordu.

İran'da gözaltına alındı iddiası

En son sosyal medya paylaşımını 1 Ekim’de yapan ve ailesinin 17 Ekim’de kaybolduğunu bildirdiği Sanchez’in, İran’da gözaltında tutulduğu ileri sürüldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İspanya hükümeti Santiago Sanchez’in ailesine onun İran’da gözaltında tutulduğunu ancak gözaltı sebebi konusunda bilgi vermediği belirtildi.

"Türkiye ikinci evim"

Sanchez, Madrid’den Doha’ya yaya olarak yaptığı yolculuğunun bir kısmında Türkiye’de bulunmuş ve buradaki ziyaretini Instagram’a yansıtmıştı. 27 Ağustos’taki paylaşımında Irak’a geçeceğini belirten Sanchez Türkiye deneyimini şu sözlerle ifade etmişti;

“Türkiye'de son gün (ikinci evim). Geriye dönüp baktığımda misafirperverliği seven insanları görüyorum. Öğrendiğim o kadar çok kelime, o kadar çok isim vardı ki, bu ülkede geçirdiğim zamanın nasıl geçtiğini söyleyemedim ya da anlatamadım…

Beni ağırlayan tüm annelere ‘anne’ (Türkçe) deyin…Yemek teklif ederlerse ve tok olursan, sağ elini kalbinin üzerine koy ve gözlerinin içine bakarak (çok teşekkür ederim) de ki, yakın zamanda yediğini anlayacaklardır…

Tuvalet ihtiyacınız olursa tuvalet var mı? diye sormayın. Nerede olduğunu sorun. Bir keresinde bana ‘hayır tuvaletimiz yok, pencereden aşağı yapıyoruz’ demişlerdi.”

























