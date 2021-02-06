Yüzlerce Filistinli, İsrail polisi ile çatıştı

Yüzlerce Filistinli, İsrail polisi ile çatıştı

İsrail polisinin, ülkede artan şiddet olaylarını önleyememesi üzerine yüzlerce Filistinli sokaklara döküldü. Göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

İsrail’in kuzeyinde Filsitinliler sokağa döküldü.

Umm al-Fahm kentinde, İsrail polisinin ülkede artan şiddet olaylarını önleyememesi, yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Polis ve protestocular arasında çatışma yaşandı.

ARAP KENTLERİNDE SUÇ ORANLARI ARTTI

Toplanan potestocular, İsrail polisinin özellikle Arap kentlerinde artan suç oranlarına karşı eylemsiz bir tavır içinde olduğunu belirtti.

Polisin Arap bölgelerinde uyguladığı bu tavır, toplanan kalabalık tarafından kınandı.

BİRÇOK KENTTE PROTESTOLAR VAR

Umm al- Fahm kentindeki protestoların benzerleri, Hayfa’nın kuzeydoğusundaki Tamra’ya ek olarak, Nasıra, Tira gibi birçok kentte düzenlendi.

Protestocular ile İsrail polis arasında arbede çıktı. Protestocuların yangın çıkarması sonucu yollar trafiğe kapatılırken, olaylarda yaralanma olmadığı bildirildi.

Yüzlerce Filistinli, İsrail polisi ile çatıştı VİDEO