Yüzyılların en uzun ay tutulması

Son 6 asrın en uzun tam ay tutulması gerçekleşti. Tarihi gökyüzü olayı, ABD'nin 50 eyaleti, Kanada ve Meksika, Latin Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinde görüldü.

580 yılın en uzun ay tutulması başladı…

NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor.

Dolunay, 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak.

DÜNYA'DAN EN UZAK NOKTADA

Tarihi gökyüzü olayı, ABD'nin 50 eyaleti, Kanada ve Meksika, Latin Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinden gözlemlenebildi.

Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktada oldu.

"KANLI AY"

Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken, ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.

2021'İN SON AY TUTULMASI

Perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanan ay tutulmasının 2021'in son ay tutulması olduğu kaydedildi.

Bir sonraki ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.