Zaharova, Rus gazetecilerin Biden'ın basın toplantısına alınmamasını değerlendirdi

Rus Sözcü Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'in Cenevre'deki basın toplantısına Rus gazetecilerin alınmamasının, Amerikan tarafının rahatsız edici sorulardan korkmasından kaynaklandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen Cenevre'deki zirvenin ardından değerlendirmeler devam ediyor.

Dünyanın takip ettiği zirvede Biden'ın basın toplantısına Rus gazeteciler alınmamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZİM TOPLANTIMIZDA ÖN SIRADA OTURDULAR"

Verdiği demeçte, "Amerikalıların basın toplantılarına Rus gazetecileri almaması kötü. Basın toplantımızda Amerikalı gazeteciler ilk sıralarda oturuyordu" ifadelerini kullandı.

Rus gazetecilerin neden Biden'in basın toplantısında alınmadığı sorusuna yanıt veren Zaharova bunun Amerikan tarafının rahatsız edici sorulardan korkmasından kaynaklandığını söyledi.

"SORULARDAN KORKUYORLAR"

Zaharova "Sanırım rahatsız edici sorulardan korkuyorlar" dedi.

"Medya alanının sansürlenmemesi, gazeteciler üzerinde kontrol eksikliği, özgürlükler ile ilgili tüm hikaye, hepsi teori, uygulaması ise işte bu" diyen sözcü, "Ancak Amerikan tarafının basın toplantısına Rus gazetecileri almamak veya önceden davet etmemek onların büyük mağlubiyeti, onlar katiyen haksızlar" yorumunu yaptı.