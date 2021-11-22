Zam isteyen Belçika polisinden eylem

Zam ve emeklilik haklarıyla ilgili taleplerde bulunan polisler, hükümetten seslerini duymalarını istiyor. Eylemlere tepki gösteren Başbakan Croo, polislerin çok ileri gittiğini söyledi.

Hükümetin koronavirüs tedbirlerine sahne olan Belçika'da polislerin eylemleri de devam ediyor.

Belçika'da polisler, zam ve emeklilik hakları nedeniyle bir haftadır her gün hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenliyor. Gösteri nedeniyle kent trafiği önemli ölçüde etkileniyor.

POLİSLERDEN ZAM TALEBİ

Belçika'da polis, 2000'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığı ve 2030 itibarıyla görevlerinin "ağır iş" kategorisinden çıkarılarak, yaptığı işe bakılmaksızın tüm polislerin emeklilik yaşının 67'ye yükseltilmesini 1 haftadır protesto ediyor.

Sabah saatlerinde Merkez Tren İstasyonu'nun önünde toplanan polislerin kentin ana caddelerindeki yürüyüşleri trafiği önemli ölçüde aksatıyor.

TRAFİK AKSIYOR, UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR

Brüksel Havaalanı'na giden yollarda trafiğin aksaması, çok sayıda uçuşun iptal edilmesine ya da ertelenmesine yol açıyor.

Bugünkü eyleme, mensubu oldukları 4 sendikanın flamalarını taşıyan yaklaşık 600 polisin katıldığı öğrenildi.

"POLİSLER ÇOK İLERİ GİTTİ"

Başbakan Alexander de Croo, dün yaptığı açıklamada "polislerin çok ileri gittiğini, işe gitmek isteyenler için hayatı zorlaştırdığını" söylemişti.

İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'in yarın polislerin temsilcisi ile görüşme yapması bekleniyor.

Polisler, görüşmenin iyi geçmemesi halinde eylemlerini 2 ay daha sürdüreceklerini belirtiyor.

BRÜKSEL CADDELERİNDEKİ EYLEMLER

Dün hükümetin koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan 35 bin civarında kişi, Kuzey İstasyonu önünde toplanmış, Avrupa Birliği kurumlarının olduğu Schuman Meydanına doğru yürümüştü. Polis ile yaşanan arbedede 3 polis ve 1 gösterici yaralanmıştı.

Geçen ay 80 sivil toplum kuruluşundan binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadele için kent caddelerinde protesto yürüyüşü yapmıştı.

6 Aralık'ta da işçi sendikalarının hükümet karşıtı yüksek katılımlı bir gösteri düzenlemesi bekleniyor.