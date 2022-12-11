Zambiya'da 27 kişinin yol kenarına atılmış cesedi bulundu

Yaşları 20 ile 38 arasında değişen 27 kişinin cesedi yol kenarına atılmış cesedi bulundu. Olayın insan kaçakçılığıyla ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Etiyopyalı düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedi yol kenarında bulundu.

Ulusal Polis Sözcü Yardımcısı Danny Mwale, Ngwerere bölgesinde 20 ile 38 yaşlarında 27 kişinin yol kenarına atılmış cansız bedeninin bulunduğunu, nefes alan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İnsan kaçakçılığıyla ilişkili olabilir

AA'da yer alan habere göre cesetlerin kimliklerinin tespiti ve otopsisi için morga kaldırıldığını kaydeden Mwale, olay yerinde inceleme başlatıldığını ifade etti.

Ölümlerin arkasında kimin olduğu henüz bilinmezken, olayın insan kaçakçılığıyla ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

İnsanlık dışı muamelelere maruz kalıyorlar

Güney Afrika ülkelerine gitmeye çalışan Etiyopyalılar, sık sık kaçakçıların insanlık dışı muamelelerine maruz kalıyor.

Zambiya'nın komşusu Malavi'de ekimde Etiyopyalı göçmenlere ait olduğu tespit edilen toplu mezar bulunmuştu.