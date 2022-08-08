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    Zaporijya'da Rusya'ya katılmak için referandum yapılacak

    Bölgedeki Rus yanlıları, Rusya ile birleşmek için oylama gerçekleştirecek.
    • 08.08.2022 - 17:36
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    Zaporijya'da Rusya'ya katılmak için referandum yapılacak

    Ukrayna topraklarında Rusya'ya katılıp katılmamayla ilgili referandum düzenlenecek.

    Referandum, ülkenin Zaporijya bölgesinde gerçekleştirilecek.

    Bölgedeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya katılmak için referandum yapılacağını duyurdu.

    Rusya ile birleşmek için referandum yapılacak

    Rus basınındaki haberlere göre, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya bölgesinin sözde yönetim başkanı Evgeniy Balitskiy, "Rusya ile Birlikteyiz" forumuna katıldı.

    Balitskiy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Rusya ile birleşmesi için referandumun yapılması yönünde karar imzaladığını aktardı.

    Zelensky: Rusya müzakere şansını kaybediyor

    AA'nın aktardığına göre, referandumun sonbaharın başında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yasa dışı sözde referandumlar düzenleyerek gerek Kiev yönetimiyle gerek dünyanın diğer ülkeleriyle müzakere şansını kaybedeceğini belirtmişti.

    Moskova: Referandum bizim planımız değil

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu referandumları, Rusya'nın düzenlemediğini savunarak, "Bu, bölge sakinlerinin planıdır. Biz referandum düzenlemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Zaporijya da Rusya ya katılmak için referandum yapılacak #1


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