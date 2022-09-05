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    Zaporijya'nın Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi

    Bölgede yaşanan çatışmalar sebebiyle enerji nakil hattı kapatıldı.
    • 05.09.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 17:40
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    Zaporijya'nın Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi

    Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili sorunlar devam ediyor.

    Rus güçlerinin kontrolündeki santralin çevresinde saldırılar sürerken Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, santralin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısının kesildiğini açıkladı.

    Enerji nakil hattı kapatıldı

    Yazılı açıklamasında çevrede yaşanan çatışmalara işaret eden şirket, bu nedenle Ferosplavna adlı enerji nakil hattının kapatıldığını duyurdu.

    Söz konusu hattın, santrali Ukrayna şebekesine bağlayan son enerji nakil hattı olduğu vurgulandı. Ayrıca hattın, santral içerisindeki ihtiyaçlar için de elektrik sağladığı belirtildi.

    Tarihte ilk defa kesildi

    Energoatom'dan 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği belirtilmişti. 26 Ağustos'ta ise bağlantının tekrar sağlandığı duyurulmuştu.

    Zaporijya nın Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi #1

    Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

    Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

    AA'nın haberine göre, 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

    Rus ordusunun kontrolünde

    Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

    Zaporijya nın Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi #2


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