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    Zayid Al Nahyan'dan Beşşar Esad'a ziyaret

    BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye’deki rejimin lideri Beşşar Esad ile Şam’da görüştü.
    • 04.01.2023 - 20:52
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    Zayid Al Nahyan'dan Beşşar Esad'a ziyaret

    11 yıllık iç savaşın ardından Suriye yeniden uluslararası kamuoyunda ilişkilerini geliştirmeye başladı.

    BAE'den üst düzey ziyaret

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye’deki rejimin lideri Beşşar Esad ile Şam’da görüştü.

    Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile rejim lideri Esad Şam’da bir araya geldi.

    "Uluslararası ortak çıkar meselelerini konuşuldu"

    Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi ele alındı.

    BAE'nin resmi haber ajansı Wam’ım haberinde ise "Beşşar Esad ile Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye ve Orta Doğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ortak çıkar meselelerini konuştu." ifadeleri kullanıldı.

    BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 9 Kasım 2021 tarihinde Esad rejimi ile 11 yıl aradan sonra ilk kez görüşmüştü.

    Zayid Al Nahyan dan Beşşar Esad a ziyaret #1

    Zayid Al Nahyan dan Beşşar Esad a ziyaret #2

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    Zayid Al Nahyan dan Beşşar Esad a ziyaret #4


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