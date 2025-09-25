Zelenksy: Savaştan sonra görevden ayrılmaya hazırım

Rusya ve Ukrayna cephesi 3 yıla yakın bir süredir sıcak çatışmalara sahne oluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD medyasına verdiği demeçte, bu çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AMACIM SAVAŞI BİTİRMEK, GÖREVİME DEVAM ETMEK DEĞİL"

Zelensky, Rusya ile savaşın sona ermesinin ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

Zelensky, “Amacım savaşı bitirmek, görevime devam etmek değil” ifadelerini kullandı.

ATEŞKESTEN SONRA SEÇİM VURGUSU

Zelensky ayrıca, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna Parlamentosu'ndan seçimler düzenlemesini isteyeceğini kaydetti.