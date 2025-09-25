Abone ol: Google News

Zelenksy: Savaştan sonra görevden ayrılmaya hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya ile savaşın sona ermesinden ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 13:45
Rusya ve Ukrayna cephesi 3 yıla yakın bir süredir sıcak çatışmalara sahne oluyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD medyasına verdiği demeçte, bu çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AMACIM SAVAŞI BİTİRMEK, GÖREVİME DEVAM ETMEK DEĞİL"

Zelensky, Rusya ile savaşın sona ermesinin ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

Zelensky, “Amacım savaşı bitirmek, görevime devam etmek değil” ifadelerini kullandı.

ATEŞKESTEN SONRA SEÇİM VURGUSU 

Zelensky ayrıca, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna Parlamentosu'ndan seçimler düzenlemesini isteyeceğini kaydetti.

