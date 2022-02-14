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    Zelenskiy, 16 Şubat'ı "Birlik Günü" ilan etti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.
    • AA
    • 14.02.2022 - 21:38
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    Zelenskiy, 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' ilan etti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

    "TÜM DÜNYAYA BİRLİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

    16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.

    ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

    Zelenskiy, 16 Şubat ı 'Birlik Günü' ilan etti #1

     


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