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    Zelensky: 3 tesis daha tahrip oldu, elektrikli aletleri açmayın

    Başkent Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 enerji tesisi tahrip edildi. Yaşanan enerji sıkıntısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, halkı enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.
    • 20.10.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:56
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    Zelensky: 3 tesis daha tahrip oldu, elektrikli aletleri açmayın

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

    8 ayın geride kaldığı savaşta, her iki ülkede ağır kayıplar verilirken savaşın şiddeti her geçen gün artıyor.

    Rus ordusu, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e iki gün üst süte saldırı düzenlemişti.

    3 Rus saldırısı yapıldı

    Büyük korkuya neden olan olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, ismi belirtilmeyen enerji tesisine yönelik 3 Rus saldırısının gerçekleştiğini duyurmuştu.

    AA'nın aktarımına göre; bunun üzerine kentte enerji sıkıntısı yaşanmaya başladı.

    Zelensky: 3 tesis daha tahrip oldu, elektrikli aletleri açmayın VİDEO

    Zelensky: 3 tesis daha tahrip oldu, elektrikli aletleri açmayın #1

    Halkı enerji tasarrufu yapmaya davet etti

    Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rus güçlerince üç enerji tesislerinin daha tahrip edildiğini belirterek Ukrayna halkını enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

    Zelensky: 3 tesis daha tahrip oldu, elektrikli aletleri açmayın #2

    "Elektrik tüketiminizi sınırlayın"

    Zelensky şu ifadeleri kullandı:

    "Lütfen gerekmedikçe elektrikli aletleri açmayın. Elektrik tüketiminizi sınırlayın ve çok fazla enerji tüketen cihazları kullanmayın. Elektrik tüketiminin olabildiğince bilinçli olması çok önemlidir ve bu nedenle planlı kesintiler, daha kısa olacaktır." dedi.

    Zelensky: 3 tesis daha tahrip oldu, elektrikli aletleri açmayın #3


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