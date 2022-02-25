Zelenskiy: Batı,ülkenin savunulmasında bizi yalnız bıraktı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ruslara karşı Batı'nın, kendilerini yalnız bıraktıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, dünyanın bir numaralı gündemi oldu.

Batı ülkelerinin içinde bulunduğu gruplardan, kınama ve yaptırım açıklamaları geldi.

Gelişmelerin ardından Facebook üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirerek, savaşta yalnız bırakıldıklarını belirtti.

"ÜLKENİN SAVUNULMASINDA YALNIZ BIRAKILDIK"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ülkenin savunulmasında yalnız bırakıldık, Batı sadece destek açıklaması yaptı" dedi.





"HERKES KORKUYOR, BİZ HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUZ"

Kiev'de kalmaya devam edeceğini söyleyen Zelenskiy, "Bugün 27 Avrupalı ​​lidere Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmayacağını sordum, direkt sordum. Herkes korkuyor. Cevap vermiyorlar. Ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Rusya'dan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak? Bunu hangi ülkeler temin edecek? Ben ve ailem Kiev’de kalmaya devam edeceğiz." dedi.





"137 KAHRAMANIMIZI KAYBETTİK"

Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenskiy, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil." ifadesini kullandı.

"DÜŞMAN BENİ BİR NUMARALI HEDEF OLARAK BELİRLEDİ"

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, Moskova'dan bugün konuşmaya hazır olduklarına dair açıklamalar geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "BİZİ NATOYA ALMAYA HAZIR DEĞİLLER" "Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller." Zelenskiy, devam eden işgalin sonunun konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Ama şimdi ülkenin kaderi tamamen ordumuza ve güvenlik güçlerimize bağlı." ifadesini kullandı.

"DÜŞMANIN SABOTAJ GRUPLARI, KİEV'E GİRDİ"

Zelenskiy, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." ifadesini kullandı.