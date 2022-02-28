Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, samimi görüşme için Bartholomeos'a teşekkür etti.

"EN KISA ZAMANDA BARIŞ İSTİYORUZ"

Ukraynalıların Bartholomeos'un dualarının manevi desteği ve gücünü hissettiğini aktaran Zelenskiy, "En kısa zamanda barışı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.