Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
537.539
-1.14%
BTXN Coin
37.68
-3.58%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 02:27
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 02:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

    Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, samimi görüşme için Bartholomeos'a teşekkür etti.

    "EN KISA ZAMANDA BARIŞ İSTİYORUZ"

    Ukraynalıların Bartholomeos'un dualarının manevi desteği ve gücünü hissettiğini aktaran Zelenskiy, "En kısa zamanda barışı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri: Muradiye Camisi
    Kültür Sanat

    Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri: Muradiye Camisi

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Urla Belediyespor Koçu Hakan Yiğit ile Caitlin Jenkins arasında arbede
    Basketbol

    Urla Belediyespor Koçu Hakan Yiğit ile Caitlin Jenkins arasında arbede

    Görüş Bildir