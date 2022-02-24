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- Zelenskiy halka seslendi: Askerlerimize katılabilirsiniz
Zelenskiy halka seslendi: Askerlerimize katılabilirsiniz
Rusya'nın saldırıları sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Askerlerimize katılabilirsiniz, savunma tarafına geçebilirsiniz" dedi.
- AA & Ensonhaber
- 24.02.2022 - 19:07
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:
"Ukrayna, savaş yolunu seçmedi, ancak Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor.
Askerlerimize katılabilirsiniz, savunma tarafına geçebilirsiniz. Bizim egemenliğimiz için mücadeleye gönüllü olarak katılabilirsiniz. "
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