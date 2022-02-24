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    Zelenskiy halka seslendi: Askerlerimize katılabilirsiniz

    Rusya'nın saldırıları sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Askerlerimize katılabilirsiniz, savunma tarafına geçebilirsiniz" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2022 - 19:07
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    Zelenskiy halka seslendi: Askerlerimize katılabilirsiniz

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

    "Ukrayna, savaş yolunu seçmedi, ancak Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor.

    Askerlerimize katılabilirsiniz, savunma tarafına geçebilirsiniz. Bizim egemenliğimiz için mücadeleye gönüllü olarak katılabilirsiniz. "

    AYRINTILAR GELİYOR..


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