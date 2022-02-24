Zelenskiy halka seslendi: Askerlerimize katılabilirsiniz

Rusya'nın saldırıları sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Askerlerimize katılabilirsiniz, savunma tarafına geçebilirsiniz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

"Ukrayna, savaş yolunu seçmedi, ancak Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor.

Askerlerimize katılabilirsiniz, savunma tarafına geçebilirsiniz. Bizim egemenliğimiz için mücadeleye gönüllü olarak katılabilirsiniz. "

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