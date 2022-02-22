Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk’ı tanıma kararı sonrasında, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu.

Putin’e ABD başta olmak üzere çok sayıda ülke tepki gösterdi.

Gelişmeler sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

ZELENSKİY'DEN TELEFON DİPLOMASİSİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbas’ın kaderine yönelik yaptığı açıklamalar sonrası Ukrayna tarafında telefonlar susmadı.

Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğünü açıklayan Zelenskiy, “Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Konseyi toplantısında yapılan açıklamalar doğrultusunda Macron ve Scholz ile acil telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi’ni toplantıya çağırdım” ifadelerinde bulundu.

Acil olarak güvenlik konseyini toplantıya çağıran Zelenskiy’nin toplantı sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.





PUTİN’DEN SAVUNMA BAKANLIĞINA TALİMAT

Putin tanıma kararı sonrası Rusya Savunma Bakanlığına Donetsk ve Luhansk’ın barışın Rus Savunma Kuvvetleri tarafından sağlanması talimatını verdi.