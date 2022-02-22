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    Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

    Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk’ı tanıma kararı sonrasında, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 01:28
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 01:53
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu.

    Putin’e ABD başta olmak üzere çok sayıda ülke tepki gösterdi.

    Gelişmeler sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

    ZELENSKİY'DEN TELEFON DİPLOMASİSİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbas’ın kaderine yönelik yaptığı açıklamalar sonrası Ukrayna tarafında telefonlar susmadı.

    Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğünü açıklayan Zelenskiy, “Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Konseyi toplantısında yapılan açıklamalar doğrultusunda Macron ve Scholz ile acil telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi’ni toplantıya çağırdım” ifadelerinde bulundu.

    Acil olarak güvenlik konseyini toplantıya çağıran Zelenskiy’nin toplantı sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.

    Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü #1

    PUTİN’DEN SAVUNMA BAKANLIĞINA TALİMAT

    Putin tanıma kararı sonrası Rusya Savunma Bakanlığına Donetsk ve Luhansk’ın barışın Rus Savunma Kuvvetleri tarafından sağlanması talimatını verdi.

    Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü #2


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