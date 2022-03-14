Petrol
108.84
-3.18%
Euro
16.19
0.32%
Dolar
14.78
0.07%
Altın
938.84
-0.27%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
568.738
-2.21%
BTXN Coin
38.87
-1.21%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık -1 C

    Zelenskiy: Semalarımızı kapatmazsanız, Rus füzeleri NATO topraklarına düşer

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna semalarının kapatılmaması durumunda, 20 kilometre ötedeki NATO ülkelerinin de vurulabileceğini belirtti.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 04:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zelenskiy: Semalarımızı kapatmazsanız, Rus füzeleri NATO topraklarına düşer

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı halka sesleniş konuşmasında, NATO’ya net mesajlar gönderdi.

    "SADECE 20 KİLOMTRE UZAKTA NATO SINIRLARI VAR"

    Rusya’nın, Ukrayna’nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi’ni vurduğunu ve bu noktanın NATO üyesi Polonya’ya 20 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Bugün yine kara bir gündü. Rus füzeleri ve bombaları yine doğudan batıya ülkemizi vurdu. Sadece Lviv bölgesine 30 füze düştü. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne yönelik bombardımanda 35 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi de yaralandı. Rusya topraklarını tehdit edebilecek hiçbir şey olmadı ve sadece 20 kilometre uzakta NATO sınırları var" ifadelerini kullandı.

    "SEMALARIMIZI KAPATMAZSANIZ, RUS FÜZELERİ SİZİN BÖLGENİZE, NATO TOPRAKLARINA DÜŞMESİ AN MESELESİ"

    NATO üyesi ülkelerin liderlerini geçtiğimiz yıl uyardığına dikkat çeken Zelenskiy, "Ve şimdi tekrar ediyorum. Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir" dedi.

    Zelenskiy: Semalarımızı kapatmazsanız, Rus füzeleri NATO topraklarına düşer #1

    "BU, RUS ORDUSUNUN KASITLI BİR SALDIRISIYDI"

    Rus saldırılarında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Brent Reno'ya değinen Zelenskiy, bunun Rusya tarafından kasıtlı bir saldırı olduğu kaydetti.

    Zelenskiy, "ABD'li gazeteci Brent Reno bugün Kiev bölgesinde öldürüldü. Meslektaşı yaralandı. Bu, Rus ordusunun kasıtlı bir saldırısıydı. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Fakat Batı'daki herkes ne yaptıklarını bilmiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

    "ULUSLARARASI MÜZAKERELER ÖNEMLİDİR"

    Ayrıca konuşmasında, bugün Ukrayna için savaşan yaralı Ukrayna askerlerini ziyaret ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna doktorlarına, hemşirelerine ve tüm hastanelerin çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

    Bunun yanı sıra uluslararası müzakerelere de devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bulgaristan, Slovakya, Çekya, Romanya, Polonya, İngiltere. Uluslararası müzakereler önemlidir. Bu ülkelerin desteğini hissediyoruz. Ordumuzun desteğini hissediyoruz. Bu önemli" şeklinde konuştu.

    "KİEV VE LUHANSK BÖLGESİ'NDE 5 BİN 550 KİŞİ KURTARILDI"

    Ülkesinde sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalardan da bahseden Zelenskiy, "10’dan fazla insani koridor çalıştı. Kiev ve Luhansk Bölgesi’nde 5 bin 550 kişi kurtarıldı. 6 gün içinde 130 binden fazla. Ne yazık ki, Mariupol'daki insani yardım koridoru engellendi. Gerekli her şeyi yaptık. Rus birlikleri kargoların ve otobüslerin hareketini bozdu. Ama tekrar deneyelim. Tekrar deneyeceğiz. İnsanlarımıza yardım edene kadar. Çünkü onlar bizim" ifadelerini kullandı.

    Zelenskiy: Semalarımızı kapatmazsanız, Rus füzeleri NATO topraklarına düşer #2


    İlginizi Çekebilir

    Yıldız Tilbe köpeklerle ilgili paylaşımlarını sildi
    Magazin

    Yıldız Tilbe köpeklerle ilgili paylaşımlarını sildi

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Adana'da verilen parayı beğenmeyince gelin arabasının üstüne yattı
    3. Sayfa

    Adana'da verilen parayı beğenmeyince gelin arabasının üstüne yattı

    Görüş Bildir