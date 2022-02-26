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    Zelenskiy: Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an” dedi.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 13:38
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    Zelenskiy: Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an

    Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından açıklamalarını sürdürüyor.

    Sabah saatlerinde paylaştığı video ile ülkeden kaçtığı iddialarını yalanlayan Zelenskiy, bu kez de Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin açıklama yaptı.

    "UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE KARAR VERMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR AN"

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, “Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an” dedi.

    DAHA FAZLA YARDIM VE MÜCADELE ELE ALINDI

    Michel ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde “Ukraynalıların özgür gelecekleri için daha fazla etkili yardım ve mücadele ele alındı” ifadelerini kullandı.

    Zelenskiy: Ukrayna nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an #1


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